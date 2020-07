Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn: losse dag- en avondopenstelling toch geen succes

Bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn hoeven niet meer te kiezen tussen een dag- of een avondbezoek. Het Overijsselse pretpark zou op vier woensdagen in de zomer opengaan van 09.30 tot 16.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur. In de tussentijd werd het park schoongeveegd. Nu krabbelt men toch weer terug.



De eerste Zinderende Zomeravond op 22 juli bleek geen succes. "Tussendoor dichtgaan werkte niet", geeft een woordvoerder toe. "Het zorgde voor veel onduidelijkheid onder de gasten." Vandaag is het park daarom geopend van 09.30 tot 20.00 uur, voor alle bezoekers.





Op de laatste twee Zinderende Zomeravonden - 5 en 12 augustus - gaat Hellendoorn open van 10.30 tot 20.00 uur. Volgens de voorlichter is het niet nodig om tot 22.00 uur open te blijven. "Gezien onze doelgroep en het ontbreken van een vuurwerkshow."



Eerder meldde de woordvoerder dat Hellendoorn de eerste twee avonden zou afwachten alvorens een beslissing te nemen over de resterende periode. Het attractiepark zegt wel tevreden te zijn over de bezoekersaantallen in coronatijd. "Op veel dagen zijn we uitverkocht, de vraag is groter dan de capaciteit."

