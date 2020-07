PortAventura World

PortAventura verkort openingstijden en sluit hotel

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World kampt door de coronacrisis met een gebrek aan bezoekers. Daarom worden de openingstijden ingekort en gaat een groot hotel weer dicht. Deze maand was PortAventura Park steeds geopend van 10.00 tot 22.00 uur. In augustus duurt een bezoek tweeënhalf uur korter.



Dan is het park in badplaats Salou nog maar open van 10.30 tot 20.00 uur. Het naastgelegen Ferrari Land, ook onderdeel van PortAventura, ontvangt bezoekers tussen 11.00 tot 16.00 uur. Waterpark Caribe Aquatic Park blijft de hele zomer dicht.





ZIE OOK: PortAventura World: bezoekersrecord in 2019, handjevol bezoekers in 2020



PortAventura ging op 8 juli weer open. De afgelopen weken waren vier van de zes hotels toegankelijk: Hotel PortAventura, Hotel Gold River, Hotel Colorado Creek en Hotel Mansión de Lucy. Door het geringe bezoekersaantal kiest men ervoor om Hotel PortAventura eind deze maand weer te sluiten.



Abonnement

Bovendien zijn de voorwaarden voor abonnementhouders gewijzigd. Zij krijgen nu opnieuw onbeperkt toegang. Eerder mochten ze maximaal twee keer per maand naar binnen.

ZIE OOK: Italiaans pretpark Gardaland in coronatijd: 'Chaos en wanpraktijken'