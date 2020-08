Europa-Park

Poké bowls op het menu in vernieuwd restaurant Europa-Park

De wederopstanding van de Europa-Park-attractie Piraten in Batavia betekent ook de heropening van restaurant Bamboe Baai. Pal naast de iconische piratendarkride kunnen bezoekers terecht voor Aziatische specialiteiten, waaronder poké bowls.



Net als de attractie is het restaurant de afgelopen twee jaar helemaal opnieuw opgebouwd na een grote brand. Wat het etablissement extra bijzonder maakt, is dat gasten hun maaltijd kunnen nuttigen met uitzicht op de laatste scène van de boottocht.





Bij binnenkomst is het mogelijk om zelf een bowl samen te stellen bij een bestelbalie. Daarbij kan gekozen worden uit rijst, noedels of salade, soja, kip of rundvlees, milde of pittige saus en twee toppings, met keuze uit gember, zeewier, wasabi-noten, zwart en wit sesamzaad, lente-ui en koriander.



Otter

Wie moeite heeft met kiezen, kan gaan voor één van de drie vaste opties. Die kregen de namen Li Fu (veganistisch, met soja), Cortez (met kip) en Robbemond (met vlees), vernoemd naar personages uit Piraten in Batavia. De prijzen variëren tussen 10,50 en 12,90 euro. Het kindermenu (6,50 euro) met vier kleine loempia's met rijst heet Jopie, de naam van de otter in de attractie.



Er staan ook verschillende soorten soepen en salades op het menu. Het toetje (4,40 euro) bestaat uit kokos en gebakken banaan. Bezoekers nemen de gerechten vervolgens mee naar het rijkelijk gedecoreerde zitgedeelte, waar de bootjes van Piraten in Batavia voorbij komen. Enkele keren per dag wordt daar een dansshow opgevoerd.





























