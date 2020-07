Bobbejaanland

Nederlandse overheid geeft negatief reisadvies voor provincie waar Bobbejaanland ligt

De Nederlandse overheid roept inwoners op om niet naar de Belgische provincie Antwerpen te reizen. Dat heeft ook gevolgen voor Bobbejaanland: het bekende Vlaamse pretpark ligt in die provincie. Als het aan de Nederlandse autoriteiten ligt, laten Nederlanders de plek voorlopig links liggen.



"Reis alleen als het echt noodzakelijk is naar de provincie Antwerpen", staat in een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dus niet voor toerisme." De reden: in de regio ligt het gemiddelde aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land. Er worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het instellen van een avondklok.





Nederlanders die zich op dit moment in de streek bevinden, moeten volgens de overheid zo snel mogelijk terugkeren. Wie ondanks het negatieve reisadvies toch naar de provincie reist, wordt gevraagd om na thuiskomst voor de zekerheid twee weken in quarantaine te gaan. In de afgelopen twee weken was ruim 25 procent van de besmette reizigers afkomstig uit België, zo becijferde het RIVM.



Welkom

Bobbejaanland, gelegen op een uurtje rijden van Tilburg, is een populaire bestemming voor veel Nederlanders. Een woordvoerster noemt de situatie "erg lastig". "We zullen Nederlanders in ieder geval niet gaan weigeren", zegt ze. "Zij blijven wat ons betreft welkom. Het is goed om te weten dat Bobbejaanland 40 kilometer van de stad Antwerpen ligt, in de gemeente Kasterlee. Daar zijn de afgelopen zeven dagen in totaal slechts twee coronabesmettingen vastgesteld."



De voorlichtster benadrukt dat het attractiepark alle coronamaatregelen strikt volgt. Bezoekers moeten overal een mondmasker dragen. "Bovendien is er erg veel ruimte in de openlucht, zodat er genoeg afstand gehouden kan worden."

