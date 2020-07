Europa-Park

Video: Europa-Park opent nieuwe versie van Piraten in Batavia

Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal

Alle ogen zijn deze week gericht op Europa-Park. Het grootste attractiepark van Duitsland heeft het klaargespeeld om de iconische attractie Piraten in Batavia, die in 2018 verwoest werd door een enorme brand, binnen twee jaar opnieuw op te bouwen. Dinsdag vond de officiële opening plaats. Een video van Looopings brengt de volledige darkride in beeld.



Piraten in Batavia is in 24 maanden tijd als een feniks uit de as herrezen, met nieuwe scènes, een andere verhaallijn, een aangepaste soundtrack en indrukwekkende speciale effecten. Bezoekers maken een acht minuten durende boottocht van Nederland naar Nederlands-Indië, waar ze oog in oog komen te staan met piraten.





ZIE OOK: Eigenaar Europa-Park heeft eigen animatronic in darkride Piraten in Batavia



De attractie in het Nederlandse themagebied bestaat onder meer uit mysterieuze grotten, een sfeervol paaldorp, een vechtscène, de stad Batavia, een jungle en een bijzondere tempel. Het verhaal gaat over piraat Bartholomeus van Robbemond, die samen met zijn otter Jopie op zoek is naar een magische dolk: de Vuurtijger. Daarbij wordt hij tegengewerkt door zijn rivaal Diablo Cortez.



Mack Rides

De nieuwe versie van Piraten in Batavia bestaat uit meer dan honderd verschillende animatronics van vier verschillende fabrikanten. Enkele figuren die in 2018 gered konden worden uit de vuurzee, kregen een ereplaats op de speciale 'Boot der Overlevenden'. Het ritsysteem werd geleverd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides. De baan is circa 500 meter lang. Er zijn achttien boten met elk zestien zitplaatsen. Voor het vullen van de attractie was 1,8 miljoen liter water nodig.



De openingsceremonie op dinsdagochtend betekende een emotioneel en historisch moment voor de eigenaren van Europa-Park, die speciale herinneringen bewaren aan de originele versie uit 1987. "Het was een enorme uitdaging om enerzijds het verleden te eren en anderzijds een attractie neer te zetten die past in het jaar 2020", zegt parkdirecteur Michael Mack over de wederopstanding. "De balans vinden was lastig, maar we zijn ervan overtuigd dat de wisselwerking tussen moderniteit en nostalgie goed heeft uitgepakt."

























































ZIE OOK: Bizar nieuw concept: gelanceerde waterachtbaan met een looping