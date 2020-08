Movie Park Germany

Directeur Movie Park Germany over achterstallig onderhoud: 'Mijn hart bloedt'

Een Nederlandse bezoeker is zwaar teleurgesteld in Movie Park Germany. Thomas Luijf uit Hilversum was afgelopen week in het Duitse attractiepark. Daar werd hij naar eigen zeggen op iedere hoek van de straat geconfronteerd met achterstallig onderhoud. Het zat hem zo dwars, dat hij besloot een aantal pijnpunten in beeld te brengen.



Op zijn foto's zijn onder meer afbrokkelende gebouwen en kapotte decoraties te zien. "Ik heb een kleine compilatie gemaakt, die ik ook op social media heb gedeeld en naar Movie Park zelf heb gestuurd", aldus Luijf. "Ik ben me rot geschrokken. Uit interviews had ik vernomen dat er in coronatijd veel onderhoud is gepleegd, maar ik vermoed door blinde schilders. Man, wat ziet dat park er belabberd uit. Ik was echt in shock."





Creatief directeur Manuel Prossotowicz van Movie Park heeft de foto's inmiddels gezien. In een reactie op de klacht zegt zich bewust te zijn van de mankementen. "Deze beelden komen overeen met de foto's die ik zelf gemaakt heb voor onze onderhoudsafdeling", vertelt de directeur. "Fans denken misschien dat we ons niet bewust zijn van verbeterpunten, maar we weten precies wat ons te doen staat."



Pijnlijk

Prossotowicz geeft toe dat het "extreem pijnlijk" is om dergelijke tekortkomingen onder ogen te moeten zien. "Mijn hart bloedt." Hij benadrukt wel dat het lastig was om tijdens de coronasluiting onderhoudsklussen uit te voeren. "Veel medewerkers moesten thuisblijven. Er waren twee maanden geen bezoekers, de werkzaamheden lagen stil."



Vervolgens kregen andere projecten voorrang: het vernieuwen van de hangende achtbaan MP Xpress, het bouwen van een laserparcours en voorbereidingen voor Halloween Horror Festival 2020. "Wij zijn van mening dat een nieuwe attractie altijd de hoogste prioriteit hoort te krijgen. Andere verbeteringen worden niet door alle gasten opgemerkt."



Honderden werkuren

Veel gebreken zien er misschien uit alsof ze makkelijk op te lossen zijn, maar schijnt bedriegt, weet Prossotowicz. "Kijk naar de gevels in het westerngebied. Mensen zullen zeggen: schilder het gewoon opnieuw. Maar daarvoor is het materiaal in te slechte staat. We moeten volledige houten gevels vervangen en die weer schilderen: een groot project met honderden werkuren, dat intern niet even tussendoor kan worden gedaan."





























































