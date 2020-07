Europa-Park

Eigenaar Europa-Park heeft eigen animatronic in darkride Piraten in Batavia

Roland Mack, de eigenaar van Europa-Park, is vereeuwigd in de nieuwe attractie Piraten in Batavia. In de bootjesdarkride, die vandaag officieel werd geopend, is een animatronic te vinden die gebaseerd werd op het uiterlijk van de beroemde pretparkbaas.



De oorspronkelijke versie van Piraten in Batavia, geopend in 1987, werd in 2018 verwoest door een brand. Europa-Park besloot de attractie niet verloren te laten gaan. Er kwam een gloednieuwe darkride, gebaseerd op het origineel, met een nieuwe verhaallijn en andere scènes.





Oplettende bezoekers zullen op een Indonesisch marktplein Europa-Park-icoon Roland Mack herkennen. De 70-jarige ondernemer richtte in 1975 Europa-Park op met zijn vader Franz. Hij heeft twee zonen, Michael en Thomas Mack, die tegenwoordig de dagelijkse leiding van het Duitse attractiepark op zich nemen.



De bewegende figuren in Piraten in Batavia werd geleverd door vier verschillende bedrijven: Sally Dark Rides, Hofmann Figuren, LifeFormations en Garner Holt Productions. De duurste exemplaren kostten maar liefst 200.000 euro per stuk.





