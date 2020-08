Kermis

Slingeren op 65 meter hoogte: dit is de hoogste booster ter wereld

De Noord-Hollandse stad Hoorn heeft een wereldprimeur. Daar is deze week de hoogste booster ter wereld te vinden: Airborne. Fabrikant KMG uit het Gelderse Neede ontwikkelde een gigantisch slingerende arm van maar liefst 65 meter hoog. Exploitant Willy Ordelman gaat ermee over de kermis reizen.



Airborne is een attractie van het type speed-32, met twee gondels voor elk zestien personen. Tijdens een rit wordt een topsnelheid behaald van maar liefst 120 kilometer per uur. Volgens de eigenaar bestaat de thrillride uit 180 ton staal. De slogan luidt "flight of madness".





De kermis in Hoorn duurt nog tot en met zondag. Tickets kostten de afgelopen dagen 7 euro per persoon. Eigenlijk had de première in juli plaats moeten vinden op de Tilburgse kermis, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

















































