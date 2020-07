Kermis

Megakermis Brussel geannuleerd: opbouw was al bezig

Eén van de grootste kermissen van België gaat toch niet door. De zogenoemde Zuidfoor in Brussel, die komend weekend zou beginnen, wordt volledig geschrapt. Dat heeft burgemeester Philippe Close bekendgemaakt. De beslissing komt rijkelijk laat: de opbouw van de attracties was al begonnen.



"Door de evolutie van de epidemie sinds vorige donderdag, hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om de Zuidfoor te annuleren", aldus Close. "Het houden van dit evenement is niet meer mogelijk rekening houdende met de nieuwe regels opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad."





Aanvankelijk was het de bedoeling om het aantal gelijktijdig aanwezige bezoekers te beperken tot achthonderd. Nadat de autoriteiten besloten hadden om de limiet voor evenementen te verlagen tot tweehonderd personen, was het volgens de organisatie niet meer de moeite om de Zuidfoor door te laten gaan.



Hygiëne

Kermisexploitanten reageren boos en teleurgesteld, zeker omdat Belgische pretparken - met duizenden bezoekers per dag - wel open mogen blijven. Ook drukke markten vinden gewoon plaats. Bovendien hebben veel ondernemers moeten investeren in onderhoud, keuringen en hygiënemaatregelen om weer open te kunnen.



Burgemeester Close belooft met de ontevreden exploitanten in gesprek te gaan. "Morgen ontvangen we de vertegenwoordigers van de foorkramers om onze beslissing toe te lichten en samen met hen de situatie verder te analyseren", schrijft hij op Twitter. De kermis had moeten plaatsvinden tussen 1 en 31 augustus.



Antwerpen

Een andere grote kermis in België, de Sinksenfoor in Antwerpen, werd eerder al verplaatst van juni naar november en december. Of dat plan wel doorgaat, hangt af van de coronacijfers.





