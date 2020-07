Bobbejaanland

Bobbejaanland laat poppen in darkride mondkapjes dragen

De poppen in de Bobbejaanland-attractie El Paso houden zich aan de coronamaatregelen. Een groot deel van de animatronics in de klassieke interactieve darkride draagt tegenwoordig mondkapjes. Dat is te zien op foto's van fansite BJL Central.



"De bewoners van El Paso geven alvast het goede voorbeeld", zegt een woordvoerster van het Vlaamse pretpark over de ludieke actie. Zelfs een grote roofvogel kreeg een eigen masker. In eerste instantie bleef de darkride met pistooltjes dicht omwille van corona. Sinds vorige week is de attractie weer geopend voor publiek.





Bobbejaanland opende op 1 juli. Toen waren mondkapjes alleen verplicht in de attracties, later kwamen daar souvenirwinkels bij. Afgelopen week werd bekend dat mond- en neusmaskers overal gedragen moesten worden, behalve op wandelpaden. Nu is die uitzondering geschrapt en zijn maskers overal verplicht, na een beslissing van het Antwerpse provinciebestuur.



Achtbanen

Op dit moment zijn speelgebied Kinderland en 3D-simulator The Forbidden Caves nog dicht vanwege corona. Ook wordt er geen gebruikgemaakt van virtualreality-brillen bij achtbanen Dreamcatcher en Revolution.





























