Verrassing: dit is de nieuwe mascotte van de Walibi-parken

De nieuwe mascotte van de Walibi-parken laat zich onverwachts tóch zien. Eigenlijk zou de vernieuwde oranje kangoeroe pas volgend jaar zijn opwachting maken in Walibi Holland, Walibi Belgium en het Franse Walibi Rhône-Alpes. Vanwege de coronacrisis was de introductie van het personage een jaar uitgesteld.



Toch loopt de kangoeroe nu plotseling alsnog rond in Walibi Rhône-Alpes, blijkt uit foto's die op Instagram verschenen. In Walibi Holland zal het figuur pas in 2021 ten tonele verschijnen, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. De versie in Nederland wordt wel iets anders: daar zal het beest een jasje, een broek en schoenen dragen.





Het uiterlijk van de nieuwe mascotte werd in mei al onthuld in de vorm van een tekening. Pretpark Walibi Sud-Ouest in Frankrijk, dat een andere eigenaar heeft, behoudt voorlopig de oude mascotte uit 2011. Die had een stoerder voorkomen, gebaseerd op een rockband.

















