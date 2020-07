Kermis

Video: man misdraagt zich in spookhuis op Tilburgse kermis

Een verwarde man heeft zich afgelopen week misdragen in een spookhuis op de Tilburgse kermis. Hij klom buiten openingstijd in de attractie, om vervolgens over de baan te urineren en zichzelf te bevredigen. Het voorval vond plaats in Haunted Castle van exploitant Hans Lutjens, die in Tilburg op het Koningsplein stond.



Beelden van een beveiligingscamera zijn op de videosite Dumpert beland, waar het filmpje bijna veertigduizend keer is bekeken. Het lijkt erop dat de man zich bewust was van de aanwezigheid van de camera. De ongewenste gast kijkt meermaals recht in de lens.





Het is niet bekend of er aangifte is gedaan. De Tilburgse kermis duurde tot en met gisteravond. Vanwege de coronacrisis koos de gemeente dit jaar voor een ander concept, met een beperkt aantal attracties op vier verschillende pleinen met aparte in- en uitgangen.

