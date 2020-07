Attractiepark Toverland

Toverland overweegt camping permanent aan te bieden

De tijdelijke camping van Toverland is een succes. Daarom overweegt de directie om in de toekomst permanent een camping aan te bieden, vertelt algemeen directeur Jean Gelissen jr. in een interview. Tot en met 23 augustus kunnen bezoekers blijven slapen in het attractiepark, op het Pop-Up Summer Camp.



Toverland heeft al jaren plannen voor een eigen themahotel. "We hebben ons steeds gericht op een hotel, dat er ook zeker gaat komen, maar dat is een vrij hoogdrempelige accommodatie", zegt Gelissen jr. in gesprek met Parkplanet. "Plots zien we dat een laagdrempelige camping de mensen ook enorm aanspreekt."





De camping is te vinden op een deel van het parkeerterrein, in de buurt van houten achtbaan Troy. "De vraag overtreft onze stoutste verwachtingen. We hebben het aantal ingerichte tenten al vier keer moeten opschalen. De camping rendeert goed, de gasten zijn enthousiast."



Kwalitatief

Dat heeft de directie aan het denken gezet. "Een kwalitatief goede camping behoort nu zeker tot de vaste verblijfsmogelijkheden die we zullen overwegen."



Ondanks het succes van de camping verwacht Gelissen jr. dit jaar verlies te draaien door de coronacrisis. "De vraag is hoeveel. De bezoekersaantallen nu zijn goed en de camping draagt een mooi steentje bij aan het resultaat."

