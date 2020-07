Attractiepark Toverland

Toverland laat bezoekers eten en drinken bestellen via scherm

Toverland introduceert een nieuwe manier om eten en drinken te bestellen. Bezoekers hoeven dat voortaan niet meer aan de kassa te doen. Bij de Waldstube, het grote horecapunt in het hart van het overdekte themadeel Wunderwald, zijn bestelschermen geïnstalleerd.



"Hiermee zetten we een nieuwe stap op het gebied van digitalisering", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Het bevordert het gebruiksgemak en het zorgt voor extra capaciteit." Na de betaling ontvangen bezoekers een buzzer die gaat piepen als de bestelling klaar is. Dan kunnen de hapjes en drankjes afgehaald worden bij de balie.





ZIE OOK: Toverland wil bij nader inzien tóch een eigen app



Bij Waldstube staan belegde broodjes, schepijs, pizza's, hamburgers, kipburgers, friet, koffiespecialiteiten en frisdrank op het menu. De bestelschermen worden gebruikt voor de balie friet, burgers en frisdrank.

ZIE OOK: Weer nieuwe kaart bij restaurant Toverland: dit staat er op het menu