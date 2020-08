Walibi Holland

Walibi Holland zet friet met pulled chicken en lente-ui op het menu

Bij het opknappen van themagebied Speed Zone in Walibi Holland werd ook het horeca-aanbod onder de loep genomen. Sinds dit seizoen staan bij het vernieuwde snackrestaurant Mission Control nieuwe frietgerechten op het menu. Bezoekers kunnen kiezen uit twee verschillende soorten 'loaded fries'.



De eerste variant (5,50 euro) bevat pulled chicken, barbecuesaus, zoetzure roomsaus en lente-ui. Er is ook een vegetarische optie (4,95 euro), onder de noemer Kickin' Korean. Die bestaat uit dezelfde sauzen, atjar en gebakken uitjes.





Een menu met loaded fries en een frisdrank naar keuze kost 7,50 euro. Mission Control is te vinden tegenover lanceertoren Space Shot. De voorgevel van de horecalocatie kreeg dit jaar een nieuw uiterlijk.













