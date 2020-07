Efteling

Video: schaamteloze TikTok-gebruiker kalkt naam op Efteling-attracties

Een ongemanierde TikTok-gebruiker heeft zich van zijn slechtste kant laten zien in de Efteling. Ene Sebasie kalkte onlangs zijn nickname op een groot aantal Efteling-attracties. Erg stiekem deed hij het niet: de jongen besloot zijn daden zelf te filmen en te publiceren.



In een TikTok-video is te zien hoe de knul het attractiepark in wandelt met een pak stiften. Vervolgens kliedert hij ongestraft muren onder bij Joris en de Draak, de Halve Maen, de Piraña, Baron 1898, de Python en Vogel Rok.





Op TikTok is de video ruim zeventigduizend keer bekeken. De beelden leverden meer dan zevenduizend likes en enkele honderden reacties op.



Jammer

De Efteling baalt van de actie. "We vinden het erg jammer om te zien dat hij de muren van onze wachtrijen inzet ter promotie van zijn TikTok-kanaal", reageert een woordvoerster. Er worden geen stappen ondernomen.

