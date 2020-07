Beekse Bergen

Youtubers smijten met olifantenpoep in Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft onlangs twee youtubers een dagje mee laten helpen in de dierentuin. Voor de YouTube-serie Baas voor een Dag kregen Bram Krikke en Tom van der Weerd de kans om verschillende klusjes in het park uit te proberen. Dat leverde een melige video op van ruim dertien minuten, vol gortdroge humor.



De heren hielpen bij de horeca, reden tussen de giraffen op de savanne en gaven een presentatie aan bezoekers op een rondvaartboot. Ook werden de twee aan het werk gezet in de olifantenstal, waar ze de opdracht kregen om drollen op te ruimen. Daarbij konden ze het niet laten om elkaar te belagen met olifantenpoep.





ZIE OOK: Video: dj zet Safaripark Beekse Bergen op stelten vanuit safariboot



Ondanks dat was parkmanager Rens Willemsen blij met de inzet van het tweetal. Na afloop van de werkzaamheden hadden Krikke en Van der Weerd nog een verrassing in petto voor het personeel van het dierenpark. Inmiddels is de aflevering, gesponsord door uitzendbureau Tempo Team, zo'n 160.000 keer bekeken.

ZIE OOK: Dumpert kijkt achter de schermen bij Safaripark Beekse Bergen