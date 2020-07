Puy du Fou

Frans pretpark liet show met 12.000 toeschouwers doorgaan in coronatijd

Ondanks het coronavirus heeft het Franse themapark Puy du Fou gewoon shows opgevoerd met maar liefst 12.000 toeschouwers. In een gigantisch openluchttheater is deze zomer meermaals La Cinéscénie te zien: het grootste avondspektakel ter wereld, met ruim 2500 acteurs op een toneel van 23 hectare.



De anderhalf uur durende show biedt normaal plaats aan 14.000 bezoekers. Vanwege de coronacrisis zijn bijeenkomsten van meer dan vijfduizend personen in Frankrijk echter verboden. Daar had het management van Puy du Fou echter wat op gevonden.





De tribune werd verdeeld in drie vakken van elk vierduizend zitplaatsen, die van elkaar gescheiden zijn door plexiglas wandjes. Zo kon het park alsnog 12.000 mensen per avond kwijt. Elke tribune had een aparte in- en uitgang. Zowel de acteurs als de toeschouwers dragen mondkapjes.



Risico

Volgens Puy du Fou-directeur Nicolas de Villiers begaf het park zich niet op glad ijs met dergelijke massale samenkomsten. "We zouden dit risico niet nemen als we er niet zeker van zouden zijn wat we ons aan de wettelijke regels houden", liet hij weten aan regionale media.



Toch ontstond er massale ophef over de enorme bezoekersaantallen. De directeur benadrukte dat het park op 22 juli expliciet toestemming heeft gekregen van de autoriteiten om La Cinéscénie dit jaar door te laten gaan. Vanwege de commotie heeft het park nu toch ingegrepen.



Na shows met 12.000 gasten op 24 en 25 juli, wordt het aantal zitplaatsen voor de komende voorstellingen bijgesteld tot vijfduizend. Wie al tickets had gekocht en niet meer welkom is, krijgt geld terug. Er staan nog achttien shows op de kalender, tot 19 september. Twaalf voorstellingen die eerder zouden plaatsvinden, moesten afgelast worden.













