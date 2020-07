Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen neemt extra ingang in gebruik

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft vanwege de drukte een nieuwe, alternatieve ingang gecreëerd. Bij een aangrenzend woonwijkcentrum werd donderdag een tijdelijke zij-ingang in gebruik genomen. Afgelopen week stonden er lange rijen bij de hoofdentree van het Drentse dierenpark.



Daar besloot het management wat aan te doen. In overleg met de gemeente en wijkcentrum Holdert kwam er een extra toegangspoort, die uitkomt op het Kompasplein. Vanuit daar kunnen bezoekers de drie themagebieden Nortica, Serenga en Jungola betreden.





Wildlands laat in verband met de coronacrisis maximaal vijfduizend bezoekers tegelijk naar binnen, zo'n 40 procent van de normale capaciteit. Iedereen moet vooraf online een aankomsttijd selecteren, ook abonnementhouders en mensen met vrijkaartjes.













