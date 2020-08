Disneyland Paris

Foto's: bezoekers Disneyland Paris ontmoeten Disney-figuren op afstand

In Disneyland Paris duiken tijdens de coronacrisis op onverwachte momenten Disney-figuren op. Omdat klassieke meet-and-greets, parades en grote spektakelshows niet mogelijk zijn, heeft men gezocht naar nieuwe manieren om de Disney-karakters in de schijnwerpers te zetten.



Zo trekt er af en toe een koets met een Disney-prinses door Main Street. Mickey Mouse en zijn vrienden laten zich rondrijden in een brandweerwagen, bus of fietstaxi. Voor Stitch werd een speciale cabriolet geregeld. In het Walt Disney Studios Park bewegen The Incredibles zich voort op hoverboards.





Enkele theaters zijn getransformeerd tot 'selfie spots'. Zo kunnen bezoekers in het Animagique Theater op afstand op de foto met de personages uit theatershow Mickey and the Magician. In het Studio Theater staan de Marvel-superhelden klaar en Animation Celebration huisvest de hoofdrolspelers uit de Frozen-films.



Troon

Entertainmentlocatie Meet Mickey Mouse is geopend voor selfies bij een podium. In het Princess Pavilion kunnen bezoekers zich laten fotograferen in een grote troon, zonder prinsessen. Darth Vader en Chewbacca zijn te vinden bij Starport. Verder zijn op strategische punten Disney-fotografen neergezet die zorgen voor 'magic shots': foto's met een bijzonder effect dat wordt toegevoegd in de nabewerking.



Ook in de buitenlucht laten de Disney-figuren zich zien. 's Ochtends begroeten ze gasten vanuit Main Street Station in het Disneyland Park en Studio 1 in het Walt Disney Studios Park, 's avonds zwaaien ze daar de vertrekkende menigte weer uit. In Main Street en Fantasyland poseren personages uit onder meer Alice in Wonderland en Winnie-the-Pooh.



Mondkapje

Bij sommige locaties wordt gewerkt met een reserveringssysteem, via de externe app Lineberty. Het dragen van een mondkapje is overal in de Disney-parken verplicht. Daar wordt streng op gecontroleerd.



Later deze maand keren twee shows terug. The Lion King: Rythms of the Pride Lands is vanaf 15 augustus weer te zien in het overdekte Frontierland Theater. De voorstelling The Jungle Book Jive wordt verplaatst van het plein voor het kasteel van Doornroosje naar de arena van Moteurs... Action! Stunt Show Spectacular in het Walt Disney Studios Park. Die aangepaste voorstelling gaat op 22 augustus in première.

























































































