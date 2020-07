Walibi Holland

Walibi Holland bedenkt oplossing voor personeelsfeest in coronatijd

Ondanks de coronacrisis trakteert Walibi Holland medewerkers deze zomer toch op een feestje. Normaal gesproken organiseert het pretpark een groot zomerfeest met alle personeelsleden, maar dat kon in verband met de coronamaatregelen niet doorgaan.



Walibi-medewerkers staan echter niet met lege handen. "We vonden dat onze collega's een alternatief verdienden, maar dan wel coronaproof", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Daarom kwam er een minifeestje in de ruimte van virtualreality-attractie NeuroGen, die nu gesloten is.





"Collega's zijn in kleine groepjes door de attractie gelopen, waar we het licht, het geluid en de effecten opnieuw geprogrammeerd hadden", aldus de voorlichtster. "Ook was er extra licht en geluid toegevoegd." Alle deelnemers kregen na afloop een goodiebag mee naar huis. "Het leverde veel blije gezichten op en daar deden we het voor."





