Nederlandse dierentuinen vragen overheid om financiële noodhulp

Grote en kleine dierentuinen in Nederland vrezen door de coronacrisis voor hun voortbestaan. De parken lijden dit jaar miljoenenverliezen door de maandenlange sluiting in het voorjaar én het lage bezoekersaantal in de zomer. Vanwege corona ontvangen de dierentuinen nu veel minder mensen dan gewoonlijk, terwijl de kosten min of meer gelijk zijn gebleven.



Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) lijden de parken door toedoen van corona een gezamenlijk verlies van 150 miljoen euro. Daarom houdt de branchevereniging nu de hand op bij de overheid, bevestigt directrice Lisette de Ruigh aan EenVandaag. Bij het ministerie van Landbouw ligt een aanvraag voor een noodpakket van 110 miljoen euro.





De NVD heeft becijferd dat 27 van de ruim dertig grote dierenparken in Nederland het financieel momenteel erg zwaar hebben. Als dat zo doorgaat, liggen sluitingen op de loer. Dat heeft automatisch ook gevolgen voor een groot aantal dieren. "In totaal hebben we het over zo'n duizend diersoorten en honderdduizend dieren in Nederlandse dierentuinen", aldus De Ruigh.



Noodklok

Onder meer Apenheul maakt zich zorgen. Men draait slechts 60 procent van de reguliere omzet. Dat betekent een verlies van 3 tot 4 miljoen euro per jaar. Diergaarde Blijdorp luidde eerder deze maand al de noodklok. Directeur Erik Zevenbergen sprak over "een groot gat" in de begroting. "We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aan kunnen."

