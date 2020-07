Aqualand Fréjus

Badmeester Frans waterpark in elkaar geslagen

Een 19-jarige badmeester van het Franse waterpark Aqualand Fréjus is afgelopen maandag in elkaar geslagen. Acht pubers wachtten de man aan het einde van zijn dienst op nadat ze eerder die dag uit het zwembad waren gezet.



De jongens, die tussen de 15 en 18 jaar oud zijn, zorgden 's ochtends voor veel problemen in Aqualand. Ze hielden zich niet aan de verplichte looprichtingen en beklommen de glijbanen. De badmeester gaf de jongens een waarschuwing, die later werd herhaald door de dienstdoende manager. Dat hielp allemaal niet, waarop beveiligers de groep uit het waterpark hebben gegooid.





Toen de badmeester 's middags naar zijn auto wandelde, stonden de jongens hem op te wachten. Ze sloegen de man in elkaar, vernielden zijn telefoon en stalen zijn zonnebril. Beveiligers van Aqualand schoten hun collega al snel te hulp en belden de politie.



Politiebureau

Zeven relschoppers zijn onmiddellijk gearresteerd. De achtste meldde zich later zelf op het politiebureau. Ze moeten in september voor de rechter komen wegens geweld, diefstal en het toebrengen van schade.



Vorig jaar kwam Aqualand Fréjus in het nieuws toen glijbaan Vertigo na meerdere ongelukken tijdelijk werd gesloten. Hij is na enkele aanpassingen inmiddels weer in bedrijf.

