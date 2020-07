Attractiepark Toverland

Aangepast beleid voor mindervaliden in Toverland

Vanwege de coronacrisis hanteert Toverland een ander beleid voor mindervaliden. Voorheen mochten alle bezoekers met een zichtbare of onzichtbare beperking via de uitgang naar binnen bij de attracties. Ze hoefden dan niet in de rij te staan. Dat gold bijvoorbeeld ook voor personen met autisme die beweren dat ze niet in staat zijn om lang te wachten.



Door corona is die regel veranderd. "Op dit moment kunnen alleen mensen die slecht ter been of rolstoelgebonden zijn de attracties via de uitgang bezoeken", bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Het oude beleid is helaas niet coronaproof."





Als mindervaliden een attractie betreden via de uitgang, zouden ze daarbij andere bezoekers passeren. Anderhalve meter afstand houden is dan niet mogelijk. Rolstoelers die niet in staat zijn om in de rij te staan, kunnen zich melden bij speciale wachtvakken in de buurt van de attracties.



Uitstappen

"Medewerkers zorgen er dan voor dat deze gasten naar het station kunnen gaan zonder uitstappende bezoekers tegen te komen", weet de voorlichtster. Personen met een beperking die wél gewoon kunnen lopen, vallen daar dus niet onder. "Hen vragen we voorlopig om van de reguliere wachtrijen gebruik te maken."

