Grote zomerkermis bij GelreDome: alleen toegang na gezondheidscheck

Veel grote kermissen gaan deze zomer niet door, maar kermisliefhebbers kunnen wel terecht in Arnhem. Op het parkeerterrein naast voetbalstadion GelreDome staan de komende weken enkele tientallen attracties. De zogeheten Mega Zomerkermis is vrij toegankelijk, maar pas nadat bezoekers een gezondheidscheck hebben gedaan.



Daarvoor moeten ze een speciaal formulier invullen bij de ingang. De grootste attracties zijn Super Mouse, Mega Booster, Europe Flyer, Chaos, Disco Jumper XXL, Tornado, Air Race Bungee, Happy Spider, Fire Ball en Future Dance.





Ook present: Lost Escape Adventure, Cake Walk, Fun Factory, Happy Farm, Geister Villa, Tobogan, Fantasy Apple, Rainforest en Star Wars. Het evenement duurt tot en met zondag 23 augustus. De attracties zijn dagelijks open van 13.00 tot 23.00 uur.



Parkeren

Er wordt gewerkt met een vaste looproute. Informatieborden en speciale jingles helpen de bezoekers herinneren dat ze zich voortdurend aan de coronaregels moeten houden. Parkeren kost 5 euro. Er kan ter plekke contactloos betaald worden.

































































