Mondkapjes op meer plekken verplicht in Belgische pretparken

Bezoekers van Belgische pretparken moeten vanaf komend weekend op meer plekken mondmaskers gaan dragen. Dat is een gevolg van de verscherpte coronamaatregelen in België. Tot nu toe waren maskers alleen verplicht in attracties, souvenirwinkels en sommige wachtrijen. Vanaf zaterdag gelden strengere regels.



Het aantal coronabesmettingen in België is aan het stijgen. Daarom heeft de overheid besloten om mondkapjes ook te verplichten in horecagelegenheden, op markten, in winkelstraten, op kermissen, op plekken waar veel mensen samenkomen en in publiek toegankelijke gebouwen. Ook moeten horecazaken de contactgegevens van hun klanten noteren. Aan tafels in restaurants mogen de maskers af.





De drie Plopsa-parken Plopsaland De Panne, Plopsa Coo en Plopsa Indoor Hasselt eisen vanaf vandaag dat alle personen vanaf 12 jaar mondmaskers dragen in alle overdekte locaties, waaronder restaurants, winkels en toiletten. De maskerplicht geldt ook voor alle wachtrijen en het plein voor de entree. "Om er samen een te gekke zomervakantie van te maken, raden we je aan om je mondmasker tijdens je volledige bezoek te dragen", vult Plopsa aan.



Walibi Belgium had de regels al eerder aangescherpt. In eerste instantie waren mondkapjes daar alleen verplicht in de attracties, later kwamen daar de wachtrijen bij. Nu luidt de officiële regel: "Een mondmasker is verplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar in het hele park, dus ook in de wachtrijen, attracties en winkels." Er zijn maskers te koop in de souvenirwinkels.



Ook Bobbejaanland past de regels aan naar aanleiding van de overheidsbeslissing. In het Vlaamse attractiepark moeten mondkapjes straks overal gedragen worden, behalve op wandelpaden. "Die zijn breed genoeg", weet een voorlichtster. "En waar ze dat niet zijn, geldt eenrichtingsverkeer."



Capaciteit

De regel wordt ook gehanteerd op het plein voor de toegangscontrole. Bobbejaanland neemt nog een extra maatregel: het maximumaantal bezoekers gaat voorlopig niet omhoog. "Wij breiden onze capaciteit niet uit, waardoor we geloven dat we de social distancing op de wandelpaden kunnen blijven garanderen."

