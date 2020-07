Fabrikanten

Achtbaanbouwer Intamin presenteert vier nieuwe attractietypes

De bekende achtbaanbouwer Intamin brengt enkele nieuwe attractietypes op de markt. Het gerenommeerde bedrijf uit Liechtenstein presenteerde afgelopen week vier nieuwe concepten met de namen hot racer, ultra splash, giga splash en vertical LSM coaster. Op YouTube staan video's van de verschillende modellen.



Het hot racer-concept is een zogenaamde single rail coaster, met een rail bestaand uit één massief stuk. Intamin ontwikkelde zelf alvast drie standaardlay-outs met meerdere lanceringen, racende treinen en enkele spectaculaire elementen. Het principe is niet helemaal uniek: de Amerikaanse leverancier Rocky Mountain Construction ontwikkelde eerder al een single rail coaster.





ZIE OOK: Video: revolutionair nieuw achtbaantype met swingende gondels



De ultra splash van Intamin doet denken aan een gelanceerde waterachtbaan van concurrent Mack Rides, zoals Pulsar in Walibi Belgium. Een boot wordt voor- en achteruit gelanceerd tussen twee torens. Door het waterpeil tijdens de rit razendsnel te verhogen, maakt een boot uiteindelijk een enorme splash. De 40 meter hoge giga splash doet wat de naam belooft. Na een verticale draaiende lift storten passagiers tientallen meters loodrecht naar beneden over een enorme waterval.



Torpedo

Intamin omschrijft de vertical LSM coaster als de "meest compacte triple-launch coaster ter wereld", met voor- en achterwaartse lanceringen en bijzondere inversies die torpedo dive en zig-zag loop worden genoemd. Men spreekt verder over "'s werelds eerst lancering ondersteboven". De topsnelheid bedraagt 104 kilometer per uur.

















ZIE OOK: Attractiebouwer ontwikkelt schommelschip met een splash