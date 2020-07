Disneyland Paris

Influencer zet mondkapje af in Disneyland Paris, wordt belaagd door Disney-fans

Disney-fans en -medewerkers pikken het niet als bezoekers weigeren om een mondkapje te dragen in Disneyland Paris. Nadat afgelopen week al twee Nederlandse Instagram-meisjes bedolven werden onder kritiek omdat ze geen mondmasker droegen op een foto, moet nu ook de Nederlandse Instagram-bekendheid Lisanne Koning eraan geloven.



De influencer, goed voor zo'n 17.000 volgers, poseerde op verschillende plekken in de Disney-parken zonder mondkapje. Nu heeft ze het aan de stok met Disney-fans en -personeelsleden, die de Brabantse twintiger massaal uitschelden. Via een privébericht ontving Koning zelfs een doodsverwensing.





"Hoe moeilijk is het om je masker te dragen?", reageert Heid Morrison. "Draag je maskers", foetert Lisa. "Triest om te zien dat je jouw gezondheid en die van anderen riskeert voor een Instagram-foto", schrijft Disney-medewerkster Laurie Laurent. "Doe je masker op!", klaagt collega Jasper de Jong. Guido Fiorillo, die ook in Disneyland werkt: "De regels zijn er voor ieders veiligheid." Lisa van Winsen: "Gefeliciteerd met het in gevaar brengen van cast members en gasten."



Dood

"Het is een schande", aldus Renarde. "Dom", oordeelt Sylvia Lambrechts. "Diep gezonken", vindt Inge Marloes. "Door mensen zoals jij, kan Disney heel binnenkort alweer sluiten." Disney-werkneemster Hannah Parker: "Doe je masker op of kom niet terug." Sherryl Sinclair: "Je zou je veiligheid niet moeten riskeren voor een foto." Gwenaëlle: "Mensen gaan dood, we moeten mondkapjes dragen."



Ook Nicky Wilde is boos. "Dit soort influencers zouden verbannen moeten worden uit Disneyland Paris", denkt hij. "Is het echt zo moeilijk te begrijpen?", vraagt Delphine zich af. Mélissa: "Schaam je." Annelies Cosemans snapt niet waar de Nederlandse mee bezig is. "Heb je het nieuws al eens bekeken de laatste maanden? Dat is misschien net allemaal iets te intelligent voor jou."



Zwarte lijst

Disney-medewerkster Stacey: "Cast members riskeren hun veiligheid om mensen zoals jij welkom te heten en jij toont nul respect voor hun leven." Vivi vraagt Disneyland om Koning op de zwarte lijst te zetten. Amy: "Je leert het ook gewoon niet hè? Ongelofelijk."



De influencer deelde zelf een privébericht dat ze kreeg van ene Layla. "Mag hopen dat je zelf corona krijgt", luidde de boodschap. "Achterlijk mens. Mensen gaan dood, omdat jij denkt dat je beter bent en je niet aan de regels hoeft te houden. Ze zouden je lekker moeten laten lijden. Geen pijnstillers, niks. Langzame pijnlijke dood. Stomme achterlijke aandachtshoer."



Gekkies

Lisanne Koning trekt zich weinig aan van alle haat. Om nog wat olie op het vuur te gooien, plaatste ze vanochtend opnieuw een Instagram-foto uit Disneyland, wederom zonder mondmasker. "Ja leuk, Disney met mondkapjes, not", schrijft ze op Facebook. "Nog leuker was het bereik op onze Instagram-posts die we kregen door alle haatreacties van de Disney-gekkies, hahahaha. Pak een bak popcorn en geniet."

