Nederlandse Instagram-meisjes uitgekotst na foto zonder mondkapje in Disneyland Paris

Twee Nederlandse meisjes worden volledig door het slijk gehaald op Instagram naar aanleiding van een omstreden foto uit Disneyland Paris. Melissa de Jong uit Spakenburg poseerde samen met een vriendin voor het kasteel van Doornroosje, maar zonder mondkapjes. Die zijn overal in de Disney-parken verplicht.



"We dachten even snel een foto zonder mondkapje... maar verliep niet helemaal zoals gepland", luidt het bijschrift. Op de afbeelding zijn twee Disney-medewerkers zichtbaar die wél een mondmasker dragen. De controversiële foto zorgt voor vele honderden woedende reacties van Disney-fans én -medewerkers.





"Dit is zó respectloos en zo kinderachtig", schrijft ene Jojanneke. "Jeetje, wat een loser ben je, dat je zogenaamd denkt grappig te zijn omdat je te kinderachtig bent om een masker op je smoel te houden", zegt Evana. "Dit moet wel het meest respectloze bericht zijn dat ik ooit heb gezien", aldus Jess. "Hoe egoïstisch kan je zijn, in de buurt van medewerkers?"



Grap

Vivianne, eerder werkzaam bij het Disneyland Hotel, vraagt om de foto weg te halen. "Dit is respectloos tegenover de medewerker die gewoon haar werk doet." Ook Disney-werknemer Jasper de Jong is boos. "Echt belachelijk dat je er een soort van grap van maakt. Ik vraag je om alsjeblieft deze foto van deze cast member te verwijderen. Heel erg respectloos dit."



"Denk niet dat je oma corona bedoelde toen ze vroeg om een souvenirtje uit Disneyland", sneert Disney-medewerkster Maatie. Collega Leonor: "Belachelijk en zo respectloos." Alex, werkzaam bij de entertainmentafdeling: "Als je ziek wilt worden, dan is dat jullie fucking probleem, maar geef jullie ziekte niet over aan anderen."



Onaccceptabel

Caroline spreekt eveneens haar afkeuring uit namens haar werkgever. "Als werker bij Disney vind ik dit extreem respectloos en grof tegenover mijn collega's en de moeite die we doen om jullie verblijf bij Disney alsnog zo comfortabel en leuk mogelijk te maken. Dat er dan op deze manier mee gespot wordt vind ik onacceptabel. Stank voor dank noem ik dit."



"Jullie brengen de levens van anderen in gevaar en gedragen je onbeschoft tegenover personeel", vindt Heidi Morrison. "Mensen zoals jullie hebben ervoor gezorgd dat we in deze situatie zitten", meldt Palouma. "Schaam jullie!" Eléa: "Zijn jullie achterlijk?" Cate: "Ik heb nog nooit zoiets respectloos en onfatsoenlijks gezien." Karl Laure: "Ben je fucking dom? Ja, dat ben je."



Ouders

"Doe normaal", schrijft Sven Arnouts. "Wees blij dat je überhaupt kan gaan met een mondkapje." Emily Stanley: "Zo onbeschoft. Je moet je schamen." Suzanna Germanotta gaat nog een stap verder. "Domme kutkindertjes", reageert ze. "Wat zullen jullie ouders trots zijn op jullie", verzucht een ander. Océ: "Probeer je fucking hersens een beetje te gebruiken."



"Stelletje sukkels", foetert Carolien. "De enige die je belachelijk maakt op deze foto, is jezelf. Want je laat zien dat je te dom bent om een simpele regel te volgen." Laike Wade: "Stop met het breken van de regels" Lisa van Winsen: "Respectloos. En maar klagen dat de maatregelen weer strenger gaan worden. Gefeliciteerd met je Insta-foto."



Lastig

"Is het zo lastig om je aan de regels te houden?", vraagt Sem Berkelmans zich af. "Het enige wat ik zie in deze foto zijn twee heel respectloze meiden en een cast member die haar werk doet." Maxime: "Draag je mondmasker! En verwijder deze foto!"

