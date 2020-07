Walibi Holland

Walibi Holland bijna vergeten bij verkiezing 'Leukste uitje van Nederland'

De jaarlijkse ANWB-verkiezing voor 'Leukste uitje van Nederland' had Walibi Holland dit jaar bijna links laten liggen. Als enige grote pretpark in Nederland ontbrak Walibi in de nominatielijst, die woensdag werd gepubliceerd. Deelnemers konden zowel in de landelijke als in de provinciale categorie niet stemmen op het attractiepark in Biddinghuizen.



In de landelijke categorie stonden alle noemenswaardige attractie- en dierenparken van Nederland, waaronder kleinere parken als GaiaZOO, Madurodam, Plaswijckpark en Julianatoren. Van Walibi ontbrak echter ieder spoor. Ook in de categorie Flevoland was het park nergens te bekennen.





Een vakjury koos voor twaalf andere uitjes: Luchtvaartmuseum Aviodrome, Museum Schokland, Kabouterpad Oostvaardersplassen, De Orchideeën Hoeve, Het Belevenissenbos, PIT Veiligheidsmuseum, Batavialand, Fun Forest Almere, Netl de Wildste Tuin, Stichting AAP, Almere Jungle en Aqua Mundo De Eemhof.



Foutje

Dat Walibi geen kans maakte op een prijs, was een foutje. "Het was zeker geen bewuste keuze", vertelt een woordvoerster van de ANWB aan Looopings. "De provinciale categorie is bedoeld voor dagattracties met minder dan 450.000 bezoekers per jaar. Walibi had dus in de landelijke categorie moeten staan."



Daarvoor maakt de organisatie gebruik van een ranglijst met de best bezochte trekpleisters van het land. Walibi, dat 2019 afsloot met 853.000 bezoekers, stond daar echter niet op. Het park maakt zelf geen bezoekersaantallen bekend; dat doet alleen het Franse moederbedrijf Compagnie des Alpes.



Toverland

Na vragen van Looopings is Walibi alsnog toegevoegd aan de landelijke categorie van de ANWB-verkiezing. "Dit was een missertje", aldus de voorlichtster. "We zijn heel blij met Walibi." Vorig jaar ging de titel 'Leukste uitje van Nederland' naar GaiaZOO in Kerkrade. Toverland eindigde als tweede, de Efteling pakte brons. Er werd toen 80.000 keer gestemd.

