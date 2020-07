Kermis

Gemeente Weert durft organiseren kermis niet aan: 'Risico is veel te groot'

Eén van de grootste kermissen van Nederland gaat definitief niet door. De gemeente Weert heeft besloten om de kermis die in september zou plaatsvinden, niet door te laten gaan. Dat betekent opnieuw een grote klap voor de kermiswereld. Op de kermis in Weert staan jaarlijks circa 130 attracties en kramen, verdeeld over zeven pleinen.



"Ondanks dat het college hoopvol onderzoek heeft laten doen naar alternatieven en heeft gekeken naar initiatieven elders in het land, blijkt het niet realistisch om een veilige en verantwoorde kermis te organiseren binnen de kaders van de coronamaatregelen", laat de gemeente weten.





Het evenement had gehouden moeten worden tussen 25 en 30 september. Burgemeester Ina Leppink hoopte tot nu toe dat de kermis in aangepaste vorm toch door kon gaan, ondanks het coronavirus. "Maar gezien de onvoorspelbare publieksstromen is toezicht en handhaving op de anderhalve meter afstand onmogelijk", aldus Leppink.



Besmettingen

Een andere grote Nederlandse kermis, die in Tilburg, vindt deze zomer wel plaats. Daar is het - ondanks de afstandsregel - behoorlijk druk. Burgemeester Leppink wil dergelijke taferelen in Weert voorkomen. "Het risico voor de volksgezondheid is veel te groot en daarmee dus onverantwoord, vooral ook gelet op het feit dat nu het aantal coronabesmettingen weer stijgt."



De gemeente wil kermisexploitanten naar eigen zeggen steunen, maar niet ten koste van veiligheidsrisico's. "We hebben naast een warm hart voor de kermis, ook een warm hart voor het personeel in de zorg en onze handhavers. Dit conflicteert met het organiseren van een kermis waar normaal gesproken duizenden mensen op afkomen."

