Walibi Holland

Blijven slapen in Walibi Holland: maximaal één dag attractiepark

De voorwaarden van Walibi's vakantiepark zijn gewijzigd. Wie deze zomer blijft slapen in een huisje in Walibi Village, krijgt voortaan slechts één dag gratis toegang tot het attractiepark. Voorheen mochten vakantiegasten onbeperkt het pretpark in, op alle dagen van hun verblijf.



Dat voordeeltje heeft Walibi dit jaar geschrapt. Zelfs bezoekers die een hele week blijven slapen, moeten genoegen nemen met één dag pretpark. Verblijfsgasten die vaker naar binnen willen, zullen op eigen houtje losse tickets moeten bestellen. Dat kan nog lastig worden, want het park is tegenwoordig regelmatig helemaal uitverkocht.





De maatregel hangt samen met de verlaagde maximumcapaciteit van het pretpark. Door verblijfsgasten op minder dagen toe te laten, blijven meer plekken open voor betalende dagbezoekers. "We zijn genoodzaakt dit te doen in verband met de huidige bijzondere omstandigheden, om het eerlijk te houden voor al onze gasten die graag een dagje veilig uit willen gaan", luidt de officiële uitleg.



Belachelijk

De beslissing zorgt voor teleurgestelde reacties op social media. "Voor ons was dit de reden om niet te boeken", schrijft Mark Hooyenga op Facebook. "Dat vind ik dus ook zo belachelijk, je betaalt al zo veel en dan is 't nog zonder park ook...", laat Luzanne Decades weten.



"Jammer", zegt Tessa Bekker. Sven van Ginkel noemt het nieuwe beleid "bizar". "Waarom doe je dan huisjes in je park, als de overnachting niks oplevert?" Ook Lisette Rakers is verbaasd. "Begrijp ik goed dat als ik boek voor een midweek, ik maar één dag toegang heb voor het park?"



Zwembad

Ter compensatie geeft Walibi wel hoge kortingen op een verblijf met meerdere nachten. Twee nachten blijven slapen is goed voor 100 euro korting. Bij elke extra nacht - tot vijf nachten - komt daar 100 euro korting bovenop. Overigens zijn in de vakantiehuisjes officieel alleen leden uit hetzelfde huishouden welkom. Het zwembad blijft dit seizoen dicht.

