Walibi Belgium

Walibi Belgium doneert ticketwinst op één dag aan noodhulp

Walibi Belgium zamelt geld in voor coronaslachtoffers. De winst uit de verkoop van toegangskaarten gaat op één dag naar verschillende goede doelen, die zich inzetten voor noodhulp in het buitenland. Wat het pretpark op zondag 26 juli zou verdienen aan tickets, wordt gedoneerd aan Consortium 12-12.



Daarbij zijn het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en Unicef België aangesloten. Zij houden zich bezig met de gevolgen van de pandemie in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Latijns-Amerika.





"De humanitaire gevolgen van de pandemie zijn dramatisch in gebieden die al verzwakt zijn door voedselcrises, gewapend geweld, massale volksverhuizingen en extreme armoede", staat in een persbericht. De giften zijn bedoeld voor "gezondheid, water, hygiëne, voedsel, levensonderhoud, de bescherming van kinderen en educatie".



Omzet

26 juli is niet zomaar gekozen: op die dag bestaat Walibi Belgium precies 45 jaar. Welk bedrag er per ticket wordt afgedragen, is nog niet duidelijk. Het attractiepark bekijkt later wat de inkomsten en de kosten waren. Vervolgens worden de kosten van de omzet afgehaald. Het resterende bedrag gaat naar de organisaties.



"Hoewel we er ook zwaar door worden getroffen, lijkt het ons vanzelfsprekend om te beseffen dat anderen nog meer lijden dan wij", zegt Walibi-directeur Jean-Christophe Parent.

