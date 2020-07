Efteling

Vernieuwde karretjes voor Lavenmonorail in de Efteling

De Monorail bij het Volk van Laaf in de Efteling wordt vernieuwd. Het attractiepark heeft ervoor gekozen om de karretjes, in de vorm van slakken, opnieuw te decoreren. Daarbij krijgen de oude, gevlekte slakkenhuisjes een ander uiterlijk, met een gestreept patroon.



In plaats van lichtbruin worden alle bakjes donkerbruin. Daarmee grijpt de Efteling naar eigen zeggen terug naar een originele schets van ontwerper Ton van de Ven. "De huisjes zijn nu meer natuurgetrouw", laat men weten. "Precies zoals Ton van de Ven het in zijn ontwerptekening voor ogen had."





Er worden steeds vijf slakken van de baan gehaald en opgeknapt in het Gildehuis, de werkplaats van de Efteling. In oktober moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Tijdens de renovatie blijft de attractie gewoon geopend.



Trappen

Het 425 meter lange slakkenspoor boven het Lavenlaar opende in 1990. In eerste instantie moesten passagiers zelf trappen om vooruit te komen. In 1995 zijn de voertuigen gemotoriseerd. Alle 25 slakken hebben een eigen naam, die altijd begint met de letter L.









