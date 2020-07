Mondo Verde

Attractiepark Mondo Verde deelt mondkapjes uit na kritiek

Bezoekers van het Limburgse themapark Mondo Verde krijgen voortaan bij binnenkomst een gratis mondkapje. Het attractie- en dierenpark in Landgraaf deelt mondmaskers uit in de hoop dat bezoekers die willen dragen. De afgelopen dagen kreeg het park veel kritiek omdat het te druk zou zijn.



Een hoop mensen klaagden op social media dat anderhalve meter afstand houden door de enorme drukte niet mogelijk was. Bovendien stonden er gigantische rijen voor het eten en drinken.





"Wij delen vanaf vandaag mondkapjes uit om bescherming te bieden tegen COVID-19", meldt Mondo Verde nu op Facebook. "We hopen dat iedereen deze gedurende het bezoek aan het park ophoudt, maar z├ęker in de rijen bij de eetgelegenheden en de attracties."



Geen verplichting

Het dragen van mond- en neusmaskers is dus nog steeds geen verplichting, maar een advies. Al bij de heropening van Mondo Verde in mei raadde het management gasten al aan om mondkapjes te dragen. Toen moesten bezoekers die nog ter plekke kopen, of meenemen van huis.

