Efteling

Nieuw frietgerecht in de Efteling: loaded fries jalapeño

Efteling-bezoekers kunnen deze zomer een bijzonder frietgerecht proeven. Bij De Smulpaap, gelegen op het Anton Pieckplen, staat in het hoogseizoen loaded fries jalapeño op het menu.



De vegetarische maaltijd bestaat uit een grote bak friet met crispy sla, uienringen, jalapeño-kaasballen, citroen-pepermayonaise en chilisaus. Het zomerse gerecht is alleen verkrijgbaar bij De Smulpaap, voor 4,50 euro. Wie geen zin heeft om in de rij te staan, kan een bestelling plaatsen en afrekenen via de officiële Efteling-app.





ZIE OOK: Op meer plekken online eten bestellen in de Efteling



In de zomermaanden introduceert de Efteling traditiegetrouw enkele horecaspecialiteiten. Ook nieuw dit seizoen: aardbeien gedipt in room en Oreo-stukjes bij Droomvlucht en bevroren Fanta met softijs bij De Vliegende Hollander.



Veganistisch

Vorig jaar verkocht de Efteling 's zomers veganistische kapsalon, kroketten en bitterballen bij Baron 1898. Die staan inmiddels niet meer op het menu.









ZIE OOK: Efteling verkoopt aardbeien met slagroom, chocolade en Oreo-stukjes