Dino-attractie World of Dinos weer neergestreken in Utrecht

Dinoliefhebbers kunnen deze zomer weer hun hart ophalen in Utrecht. De grootste reizende dino-expositie van Europa keerde terug naar de Jaarbeurs. Tot en met 30 augustus is World of Dinos dagelijks te bezoeken in Hal 10 van het evenementencomplex. Er zijn meer dan tachtig levensechte, bewegende dinosaurussen te bewonderen, op ware grootte.



Een kindergebied, speurtochten, een bioscoop en een souvenirwinkel maken de beleving compleet. Vanwege het coronavirus nam de organisatie wel aanvullende maatregelen. Zo moeten huishoudens nu verplicht anderhalve meter afstand van elkaar houden. Op de vloer staan markeringen. Ook wordt er gezorgd voor punten met ontsmettingsmiddel.





Toegangsbewijzen worden alleen online verkocht: de kassa's blijven dicht. Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar. "Zo voorkomen we dat het te druk wordt en reguleren we bezoekersstromen optimaal", laat men weten. Er geldt ook een vaste looproute.



De expositie is dagelijks geopend tussen 10.00 en 18.00 uur. Entreekaarten voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar kosten doordeweeks 17,50 euro en in het weekend 19,50 euro. Personen vanaf 12 jaar betalen 19,50 euro op doordeweekse dagen en 21,50 euro in het weekend.



In de zomer van 2018 en het voorjaar van 2019 vond World of Dinos ook al plaats in Utrecht. De dino's waren de afgelopen jaren ook te vinden in Den Bosch en Enschede.

