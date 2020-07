Looopings

Wachttijden van meer dan dertig pretparken live op Looopings

Het overzicht met actuele wachttijden van Europese pretparken op Looopings is wederom uitgebreid. De afgelopen weken zijn opnieuw verschillende attractieparken toegevoegd, waaronder Drayton Manor in Groot-Brittannië en Tivoli Gardens in Denemarken. Ook het Deense Fårup Sommerland is nieuw.



Op looopings.nl/wachten zijn 24 uur per dag de wachttijden van allerlei pretparken te vinden. In veel gevallen worden ook aanvangstijden van shows getoond. Sommige parken werken dit seizoen met virtuele wachtrijen vanwege corona: bezoekers reserveren een plaats in een attractie via een app, waarna ze de wachttijd in het park mogen doorbrengen. Ze krijgen een seintje als ze naar binnen mogen.





ZIE OOK: Rampzalige beslissing: attractieparken in Zweden blijven deze zomer dicht



Voorbeelden zijn Walibi Holland en het Italiaanse Gardaland. Ook die virtuele tijden worden meegenomen in het overzicht. Op dit moment staan er maar liefst 31 verschillende parken op de lijst. Naast de grote jongens als de Efteling, Europa-Park en de Disneyland Paris ontbreken ook minder bekende bestemmingen als Paultons Park (Engeland) en Hansa-Park (Duitsland) niet.



Showtijden

Geen enkele andere website verzamelt de wachttijden van zo veel Europese pretparken. Overigens blijven de pagina's van Liseberg en Gröna Lund in Zweden vooralsnog leeg: die parken zijn nog steeds gesloten in verband met corona. Van het Franse themapark Puy du Fou, waar geen grote mechanische attracties staan, zijn de showtijden zichtbaar.



Alle gegevens worden door de parken zelf verstrekt via een app of website. Daarom missen bekende namen als Toverland, Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany. Die parken publiceren anno 2020 nog steeds geen wachttijdinformatie. Avonturenpark Hellendoorn zegt er wel mee bezig te zijn.

ZIE OOK: Avonturenpark Hellendoorn introduceert eigen app