Efteling voorziet verlengde wachtrijen van muziek

De Efteling probeert wat sfeer te brengen in de verlengde wachtrijen van het park. Bij veel attracties zijn de rijen de afgelopen maanden noodgedwongen langer gemaakt met houten panelen en schermen, omdat gezelschappen tegenwoordig anderhalve meter afstand moeten houden. Op die plekken was tot nu toe meestal geen muziek te horen.



Afgelopen week zijn de externe wachtrijen van De Vliegende Hollander, Max & Moritz en Carnaval Festival voorzien van losse geluidsboxen op palen. Daardoor kan de soundtrack van de attracties nu in de volledige wachtrij afgespeeld worden. "Het is de muziek die gasten normaal gesproken ook horen in de wachtrij", vertelt een woordvoerster aan Looopings.





De wachtrij van De Vliegende Hollander loopt tegenwoordig om het gebouw heen, via de mindervalideningang naar het bordes van het havenstadje. Bij Max & Moritz staan bezoekers te wachten op een voormalig bouwterrein, naast het Spookslot. Wie lang moet wachten bij Carnaval Festival, wordt naar de personeelsparkeerplaats geleid.



Efteling-directeur Fons Jurgens liet vorige maand weten dat hij het liefst af wil van de verplichte anderhalve meter afstand tussen huishoudens. Nu het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt, gaat dat waarschijnlijk nog wel even duren.





































