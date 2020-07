Kermis

Tilburgse kermis afgesloten vanwege drukte: beveiligers mishandeld

Twee beveiligers van de Tilburgse kermis zijn maandagavond mishandeld door een 26-jarige bezoeker. De man werd geweigerd bij de ingang van het kermisterrein, omdat het te druk was. Vanwege het coronavirus laat de gemeente een beperkt aantal mensen toe. Als de limiet bereikt is, wordt de ingang afgesloten.



Daar was de man niet van gediend. Hij maakte aanstalten om toch het terrein op te lopen. Een 46-jarige beveiliger die hem waarschuwde dat dit niet de bedoeling was, kreeg een kopstoot. Hij duwde de belager van zich af en bracht hem samen met zijn 23-jarige collega naar de grond.





Vervolgens gingen omstanders zich ermee bemoeien. De bewakers werden belaagd door toeschouwers en met gebalde vuist geslagen door de man op de grond, die ook discriminerende opmerkingen maakte en doodsbedreigingen uitte. Het 46-jarige slachtoffer liep een wond aan zijn lip op. Zijn collega hield een pijnlijke kaak over aan het voorval.



Paleisring

Het incident vond plaats op de Paleisring. Uiteindelijk is de verdachte aangehouden. Beide toezichthouders hebben aangifte gedaan. De Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag 26 juli. In verband met corona staan er veel minder attracties dan gewoonlijk.

