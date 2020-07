Nieuws

Duitse pretparken eisen negatieve coronatest van bezoekers uit Luxemburg

Luxemburgers die naar een Duits pretpark willen gaan, krijgen te maken met strenge regels. Zowel Phantasialand als Europa-Park eisen dat bezoekers uit dit land een negatieve coronatest overleggen, die maximaal 48 uur oud mag zijn.



Zonder dit papiertje mogen ze de parken niet meer in. Duitsland heeft Luxemburg vorige week tot risicogebied verklaard vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen. Niet-noodzakelijke reizen naar het land worden afgeraden.





Luxemburgers die Duitsland willen bezoeken moeten twee weken in quarantaine, tenzij ze een recente, negatieve coronatest bij zich dragen. Phantasialand en Europa-Park adviseren hun gasten om de test twee weken te bewaren.



Risicoland

De regel geldt vermoedelijk zolang Luxemburg door Duitsland als risicoland wordt gezien. Andere Duitse pretparken lijken bezoekers uit Luxemburg vooralsnog gewoon toe te laten.

