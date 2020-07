Mondo Verde

Veel klachten over grote drukte in Limburgs themapark Mondo Verde

Laat het Limburgse dieren- en attractiepark Mondo Verde te veel mensen toe? Op de Facebook-pagina van het themapark in Landgraaf stromen de klachten binnen. Veel bezoekers laten weten dat ze het de afgelopen dagen onverantwoord druk vonden, met gigantische wachtrijen. Bovendien zou van coronamaatregelen nauwelijks sprake zijn.



Mondo Verde werkt niet met een reserveringssysteem. Iedereen kan zich dus gewoon melden bij de ingang. "Er was veel te veel volk, overal was de ontsmetting op, er werd niks afstand gehouden, kortom echt niet veilig in deze tijd", reageert Sanne Verstraeten. "Wij waren er gisteren en er waren veel te veel bezoekers", vindt ook ene Gro Ma. "Mega lange wachtrijen en absoluut niet coronaproof. Mensen stonden hutje mutje in de rijen. Onverantwoord."





Bart Custers noemt de situatie "schandalig". Kizzy Magdelijns spreekt over "een drama". "De drukte was gewoon niet te doen." Mondo Verde adverteert met een all-you-can-eat-concept. "Maar voordat we een frietje konden pakken moest je eerst tweeënhalf uur in de rij staan. Pannenkoeken welgeteld een uur en een kwartier. Sorry, maar dat is ronduit belachelijk. En niemand hield zich aan de afstand. Iedereen stond je achter in de nek te hijgen. Was echt absurd!"



Handhaving

Mara Derks heeft nauwelijks iets van de coronamaatregelen gemerkt. "Geen enkele handhaving te bekennen. Onmogelijk om afstand te houden en veel te veel mensen binnen. De rij voor het toilet was dezelfde als die voor het eten. Personeel zag er ook gestresst uit. Absoluut geen aanrader in de coronatijd." Astrid Bosch had dezelfde ervaring. "De wachtrijen bij de horeca waren zo druk en zo lang, niet leuk meer. En ook hier niemand die afstand houdt."



Charissa Griens is naar eigen zeggen eerder naar huis gegaan vanwege de topdrukte. Onverantwoord, schrijft ze. "Afstand bewaren was onmogelijk. Er waren enorme rijen van langer dan een uur om eten en of drinken te halen. Op de toiletten was geen zeep meer of desinfectiemiddel meer." Melissa Baggen hoopt dat Mondo Verde alsnog een reserveringssysteem gaat opzetten. "Wat een hysterische mensenmassa en vreetschuur is het geworden. Zonde van dit mooie park!"



Commentaar

Op Facebook heeft het park niet op de klachten gereageerd. Het management van Mondo Verde was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

