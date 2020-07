Plopsaland De Panne

Plopsaland onder vuur om weigeren hoofddoek bij attractie

Plopsaland De Panne ligt zwaar onder vuur op social media naar aanleiding van een video. Daarin is te zien hoe een vrouw met een hoofddoek te horen krijgt dat ze geen ritje mag maken in een attractie. Op Twitter is het veertig seconden durende filmpje al tienduizenden keren bekeken.



"We roepen jullie op om het park te boycotten en deze info te verspreiden", staat in een bericht dat meer dan tweeduizend keer werd gedeeld. De vrouw in de video geeft aan dat ze eerder zonder problemen in de attractie kon. Een medewerker vertelt haar dat de regels recentelijk zijn veranderd.





Dat klopt niet, laat Plopsa weten in een officiële verklaring. "We betreuren de betreffende video die momenteel circuleert op internet, daar dit geen correcte weergave van de situatie betreft", luidt de uitleg. In sommige attracties is het uit veiligheidsoverwegingen nu eenmaal verboden om voorwerpen te dragen die kunnen loskomen, aldus Plopsa.



Sjaals

"Deze objecten kunnen namelijk tussen de draaiende onderdelen van de attractie geraken en kunnen zowel voor onze bezoekers als voor de installaties ernstige schade opleveren." Daaronder vallen onder andere sjaals en hoofddoeken. "We zijn genoodzaakt om deze regels strikt te volgen en kunnen hierop geen uitzonderingen toelaten."



De regel betreft houten achtbaan Heidi The Ride en lanceerachtbaan Anubis The Ride. Plopsa benadrukt dat het dus niet gaat om een specifiek verbod op hoofddoeken of het uitsluiten van een religie. "Bovendien is de regel rond losse objecten niet nieuw en zijn de regels hierover niet veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren." Overigens is het dragen van een mondkapje in die attracties verplicht.

