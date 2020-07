Holiday Park

Dertien gewonden bij vechtpartij in Duits Plopsa-pretpark

Bij een grote vechtpartij in het Duitse pretpark Holiday Park, onderdeel van de Plopsa Group, zijn dertien bezoekers gewond geraakt. Twee families kregen afgelopen zondag ruzie met elkaar in het attractiepark. Aanleiding was een discussie over opvoeding.



Volgens regionale media zou een moeder uit één van de families haar kind op hardhandige wijze iets verboden hebben. Toen iemand uit de andere groep dat zag gebeuren, ontstond er een woordenwisseling die uitmondde in een opstootje.





De eerste familie bestond uit twaalf mensen in leeftijden van 4 tot 40 jaar. In de tweede groep zaten negen personen in leeftijden van 1 tot 68 jaar. Drie van de dertien gewonden werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht: het kind van 1 en twee bezoekers van 64 en 68 jaar oud.



Ambulances

Politieagenten hebben beide groepen afzonderlijk naar de uitgang begeleid om nieuwe confrontaties te voorkomen. In totaal kwamen er acht politiewagens en drie ambulances ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart.

