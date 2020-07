Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen organiseert zomeravonden met barbecuefeesten en optredens

Attractiepark Slagharen zorgt de komende tijd drie keer per week voor avondentertainment. Tussen 22 juli en 15 augustus staat er op alle woensdagen, vrijdagen en zaterdagen iets speciaals op de planning in het Overijsselse pretpark. Zo zijn er optredens van onder meer Wolter Kroes en de Vengaboys.



Op woensdagen en zaterdagen vinden de Wild West Summer Nights plaats, waarbij het Fonteinplein bij de entree wordt getransformeerd tot een groot barbecueterras met een dj. Directeur Dave Storm spreekt over "een gastronomisch paradijs". Enkele attracties in de omgeving blijven tot 20.00 uur geopend. Dat zijn familieachtbaan Mine Train, uitkijktoren Sky Tower, reuzenrad Big Wheel, vrijevaltoren Free Fall en zweefmolen Apollo.





ZIE OOK: Slagharen wil uitpakken met zomeravonden in juli en augustus



Het barbecuebuffet, dat om 18.00 uur start vóór Big Jake Dinner House, bestaat onder meer uit Black Angus-spies, pikante worstjes, kebab, kippenspies, gegrilde ananas, pastasalade, aardappelsalade en friet. Bij de bar worden cocktails geserveerd. Slagharen-mascottes Randy en Rosie zijn aanwezig voor een meet-and-greet. Tickets - ter plaatse verkrijgbaar - kosten 25 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen.



Samantha Steenwijk

Alle vrijdagen tot half augustus staan in het teken van Slagharen Summer Music, met optredens op het Fonteinplein. Op 24 juli is Samantha Steenwijk aanwezig, op 31 juli komt Wolter Kroes langs en op 7 augustus treedt Rolf Sanchez op. De Vengaboys bouwen op 14 augustus een feestje. De artiesten beginnen steeds om 17.30 uur.



Door de coronamaatregelen is er bij het podium een beperkt aantal zit- en staplaatsen beschikbaar. Echte fans krijgen de kans om op de dag van het optreden tot 15.00 uur gratis een plek te reserveren. Daarvoor kunnen ze terecht bij de huisjes op het plein. De optredens duren ongeveer dertig minuten.



Wens

Voor Slagharen gaat een langgekoesterde wens in vervulling, weet directeur Storm. "Nooit eerder was Slagharen op zomeravonden geopend", zegt hij. Het voornemen werd afgelopen voorjaar al even genoemd. Toen was de precieze invulling vanwege de coronacrisis nog onzeker.

ZIE OOK: 4D-theater in Attractiepark Slagharen weer open