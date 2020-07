Plopsaland De Panne

Nieuwe commercial Plopsaland: massale paniek door ontsnapte dinosaurus

Een nieuwe commercial van Plopsaland De Panne doet denken aan de Jurassic World-films. Het spotje van ruim één minuut laat zien hoe in het Vlaamse attractiepark massale paniek uitbreekt door een losgebroken dinosaurus. Daarmee wil men de vernieuwde waterbaan DinoSplash promoten, die dit jaar officieel is geopend.



De video kreeg de prikkelende titel "2020 was al een rampjaar, en nu dit...". Hoofdrolspeler is een jongetje in een dinokostuum, dat probeert om bezoekers bang te maken met zijn gebrul. Als plotseling iedereen gillend wegrent, ontdekt hij dat de menigte heel erg anders van is geschrokken.





ZIE OOK: Video: waterbaan DinoSplash in Plopsaland nu officieel geopend



DinoSplash is de nieuwe naam van de waterattractie De Boomstammetjes, die een enorme renovatie heeft ondergaan. Een oud, vervallen kasteel maakte daar plaats voor een tropische jungle met rokende vulkanen, lavastromen en brullende dino's. De verbouwing kostte maar liefst 5 miljoen euro.

ZIE OOK: Plopsaland stopt al na één dag met aparte dag- en avondbezoeken