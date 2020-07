Europa-Park

Europa-Park verlengt pretparkseizoen: ook open in november

Europa-Park blijft dit jaar langer open dan gepland. Eigenlijk zou het zomerseizoen tot en met zondag 8 november duren, gevolgd door de start van het winterseizoen op vrijdag 27 november. Omdat het Duitse attractiepark in het voorjaar gesloten moest blijven vanwege corona, heeft de directie besloten om het seizoen te verlengen.



Dit jaar zal er geen sprake zijn van een wintersluiting. Het zomerseizoen zal naadloos overgaan in de winterperiode, bevestigt de communicatieafdeling van Europa-Park aan regionale media.





De exacte openingstijden voor de drie extra weken in november moeten nog gepubliceerd worden. Onlangs werd al duidelijk dat het grote horrorevenement Traumatica, dat gepland stond voor oktober en november, dit jaar niet doorgaat in verband met de coronamaatregelen.



Phantasialand

Het Duitse pretpark Phantasialand maakte vorige week bekend dat de traditionele wintersluiting daar komend najaar eveneens geschrapt wordt. Ook dat park zal dit jaar doorlopend geopend zijn.

