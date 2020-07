Kermis

Viroloog Ab Osterhaus vindt Tilburgse kermis in coronatijd onverantwoord

Het is onverantwoord dat de gemeente Tilburg ondanks de coronacrisis toch een grote kermis heeft georganiseerd. Dat vindt de bekende Nederlands viroloog Ab Osterhaus. Volgens hem had het volksfeest in deze vorm nooit door mogen gaan. Hij acht de kans groot dat het aantal ziekenhuisopnames door de kermis gaat stijgen.



De gemeente is van mening dat kermisbezoekers grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor het houden van afstand. "Het is in Nederland al gebleken dat die eigen verantwoordelijkheid niet werkt, dus moet er gehandhaafd worden", reageert Osterhaus. "Als we goed ons best doen, kunnen we het virus ons land uit jagen. Dat gaat echter niet lukken wanneer we massaal bijeen gaan komen."





ZIE OOK: Tóch een Tilburgse kermis in coronatijd: dit zijn de opvallendste attracties



De influenzadeskundige deed zijn uitspraken in een radioprogramma van Omroep Brabant. "Wanneer besmette bezoekers naar de kermis komen, is de kans daarom zeer groot dat ze het virus zullen verspreiden. Zeker onder jonge mensen."



Stijging

Als het aan Osterhaus ligt, was er helemaal geen kermis gekomen. "Met een kermis werk je niet mee aan het tegengaan van het virus. En hier zijn de kermis- en horecaondernemers uiteindelijk ook niet mee gebaat. Wanneer er hierdoor een verdere stijging komt, zal het alleen maar langer duren voordat alles weer volledig open zal kunnen gaan."



De gemeente erkent dat het op het kermisterrein niet altijd lukt om de voorgeschreven anderhalve meter afstand te houden. Toch is men tot nu toe naar eigen zeggen tevreden over het verloop van het evenement.





ZIE OOK: Geen crowd control bij binnenkomst Efteling: afstand ver te zoeken