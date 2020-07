Sybrandy's Speel- en Natuurpark

Fries pretpark heropend op nieuwe locatie

Een Fries pretpark is uit de as herrezen. Sybrandy's Speelpark in Rijs zou na afgelopen zomer eigenlijk sluiten omdat eigenaar Simon Sybrandy geen overnamekandidaat kon vinden. Collega-ondernemer Sjerp Jaarsma besloot echter de hele inboedel op te kopen. Hij heeft het park gisteren heropend in het nabijgelegen Oudemirdum, aan het IJsselmeer.



Jaarsma was al eigenaar van het aangrenzende recreatieterrein De Hege Gerzen. Het park is omgedoopt tot Sybrandy's Speel- en Natuurpark. Er staan diverse grote speeltoestellen en attracties, waaronder een spookhuis. Volgend jaar opent het nieuwe natuurgedeelte, dat zich richt op educatie.





ZIE OOK: Fries pretpark gered van de ondergang: gemeente wil lening verstrekken



Jaarsma kreeg een lening van 450.000 euro van de gemeente De Fryske Marren om zijn plannen te realiseren. Ook sleepte hij meer dan 100.000 euro aan donaties in de wacht. Wie meer dan vijfhonderd euro gaf, krijgt vijf toegangsbewijzen voor het speelpark. Die kosten normaal 9,60 euro per stuk.



Verzwakken

Het regelen van de vergunningen had behoorlijk wat voeten in de aarde. In april was de heropening zelfs nog erg onzeker. Omdat sommige attracties vlak bij het IJsselmeer staan, waren de Friese Waterschappen bang dat ze de dijk zouden verzwakken. Dat bleek uiteindelijk niet het geval.



De officiële opening van Sybrandy's Speel- en Natuurpark is in verband met het coronavirus uitgesteld tot 2021. Jaarsma wil de meer dan duizend donateurs daar allemaal voor uitnodigen.

ZIE OOK: Reddingsactie op touw gezet voor Fries pretpark