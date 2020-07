Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark vraagt geld voor livestream met panda's

Wie vanuit huis live wil het reuzenpandajong van Ouwehands Dierenpark wil zien, zal de portemonnee moeten trekken. De dierentuin biedt fans de mogelijkheid om online het opgroeiende pandajong te volgen. Dat kost 1 euro per uur. Het geld gaat naar het beschermen van reuzenpanda's.



"Voor 1 euro kijk je één uur mee met de unieke beelden uit het kraamhol", meldt Ouwehands. Het pandajong kwam op 1 mei ter wereld. "Inmiddels is het een echte kleine panda geworden, met kenmerkende zwart witte vacht. De komende maanden zal het moeten leren lopen en moeder Wu Wen leren volgen."





ZIE OOK: Eindelijk reuzenpanda geboren in Ouwehands Dierenpark



Bezoekers van het dierenpark kunnen het jong waarschijnlijk pas na de zomer in het echt zien, buiten het kraamhol. Tot die tijd is de livestream dagelijks te volgen tussen 10.00 en 21.00 uur. De inkomsten worden gebruikt om de bedreigde diersoort in stand te houden, belooft Ouwehands. "De donaties dragen bij aan de intensieve verzorging, wetenschappelijk onderzoek, het fokprogramma en natuurbescherming."



He Kang

Als het pandajong in augustus honderd dagen oud is, krijgt het dier volgens Chinese traditie een naam. Daarvoor wordt de hulp van het publiek ingeschakeld. Iedereen kan via de website van Ouwehands stemmen op vier opties. Dat zijn Xing He, Fan Xing, He Shun, Dan Qing en He Kang.

ZIE OOK: Ouwehands Dierenpark introduceert mondkapje met reuzenpanda erop